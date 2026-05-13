Москва13 мая Вести.При использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ) должны быть четкие правила и нормы, а не запреты. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ Евгений Попов для ИС "Вести".

По его словам, в ряде регионов наблюдается тенденция полного запрета кикшеринга. И это, считает Попов, отчасти обусловлено тем, как ведут себя любители кататься на самокатах.

Муниципалитеты вправе принимать решения, исходя из интересов жителей тех населенных пунктов, где вдруг неожиданно, с разницей в несколько недель, запретили средства индивидуальной мобильности, кикшеринг для граждан. Но я считаю, что это, скорее, сделано от безвыходности, потому что люди, управляющие транспортными процессами, в том числе, не нашли выхода из той ситуации, которая сложилась сказал он

Самокаты стали обычным транспортом

На этом фоне грамотной выглядит позиция Москвы, где не стали запрещать кикшеринг, а напротив - продумали условия для интеграции СИМ в обычную жизнь города.

Что касается Москвы, мне кажется, столица идет в правильном направлении. Здесь нет и мысли о том, чтобы запретить средства индивидуальной мобильности. Потому что это уже такой же общественный транспорт, как и все остальные - метро, МЦД, МЦК, каршеринг, трамваи, троллейбусы. Только за прошлый год в Москве совершено 57 млн зарегистрированных поездок на СИМ. Прежде всего это самокаты отметил Попов

Парламентарий подчеркивает: самокатами, как правило, пользуются рядовые граждане, которые хотят быстрее добраться до пункта назначения.

Существует стереотип, что пользователь кикшеринга — это молодой человек, который нарушает правила. Это совсем не так. Статистика показывает, что средний пользователь электросамокатов в Москве - это 38-летний мужчина, у которого есть дети и семья. Это средний портрет человека, который пользуется СИМ (средство индивидуальной мобильности). Поэтому запрещать ему передвигаться, мне кажется, это не выход указал Попов

Правила для всех, а не запреты

Депутат подчеркнул, что бесконтрольным данный процесс быть не может, однако для пользователей кикшеринга должны быть понятные правила и требования.

Должны быть правила, и они должны четко соблюдаться. Конечно, должна быть инфраструктура. И, прежде всего, должны быть нормативы по скорости, должны быть запреты по движению по тротуарам и иным местам скопления людей. Должны быть четкие, внятные и действенные штрафные санкции. Все это, на мой взгляд, сейчас реализуется в Москве. И, я надеюсь, что мы не придем к тем запретительным мерам, которые используют наши коллеги в Лобне, и в Коломенском, и в Раменском заявил он

Попов убежден, что жестких ограничений в передвижении граждан допускать не нужно.

Не надо все-таки ограничивать логистику. Да, существует, к сожалению, большое количество травматичных случаев, есть даже жертвы, но это же все от того, что чиновники не сделали свою работу. Вот и все - нет инфраструктуры или она недостаточна, не установлены нормативы по скорости, нет цифрового регулирования, когда самокат просто не может быстро ехать по территориям ограниченного пользования. Более того, есть методы контроля – видеофиксация. В Москве, например, также регистрация кикшеринга осуществляется с помощью Mos ID отметил он

Евгений Попов подчеркнул, что инциденты с нарушением езды на самокатах не должны быть ключевым фактором для запрета к использованию СИМ.

В этом смысле мне печально видеть, как мы сами себя ограничиваем в средствах передвижения. Да, абсолютное безобразие, когда самокатчики ездят по тротуарам, нарушают скоростной режим, но это не значит, что 5 млн пользователей самокатов, - а в Москве их пять миллионов, помимо курьеров - необходимо запрещать средства индивидуальной мобильности. Мне кажется, что нужно двигаться в сторону развития инфраструктуры и регулирования, а не запрета констатировал депутат

В среду, 13 мая, власти городского округа Лобня запретили на территории муниципалитета работу сервисов проката электросамокатов. Ранее кикшеринг ограничили или запретили в Котельниках, Люберцах и Раменском округе.