Москва18 апрВести.Поправки в правила дорожного движения, регулирующие использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), будут подготовлены к 1 июля 2026 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
Сейчас важно принятие изменений в правила дорожного движения. Вы знаете, что президент уже обратил внимание на эту проблему, и у Минтранса есть поручение - до 1 июля подготовить возможные варианты изменения правил дорожного движения. Мы в этом направлении с Минтрансом работаем, и я уверен, что до 1 июля все будет подготовленосказал парламентарий
Как уточнил Шейкин, нововведения затронут правила передвижения на электросамокатах, электровелосипедах, мопедах и моноколесах. Главная цель готовящихся изменений — распределение СИМ по транспортным потокам. По мнению сенатора, электровелосипеды в приоритетном порядке должны двигаться по выделенным велосипедным дорожкам, а при их отсутствии — по крайней правой полосе проезжей части в общем потоке. Кроме того, Шейкин считает необходимым полностью запретить движение электровелосипедов в зонах массового скопления людей.
Ранее президент России Владимир Путин дал поручение проработать вопрос ограничения движения велосипедов с электрическим двигателем и других СИМ по тротуарам. Также звучало предложение запретить движение электровелосипедов со скоростью более 20 км/ч.