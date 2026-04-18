В России пересмотрят правила движения для электросамокатов и электровелосипедов Сенатор Шейкин: изменения в ПДД для электросамокатов подготовят к июлю

Москва18 апр Вести.Поправки в правила дорожного движения, регулирующие использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), будут подготовлены к 1 июля 2026 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Сейчас важно принятие изменений в правила дорожного движения. Вы знаете, что президент уже обратил внимание на эту проблему, и у Минтранса есть поручение - до 1 июля подготовить возможные варианты изменения правил дорожного движения. Мы в этом направлении с Минтрансом работаем, и я уверен, что до 1 июля все будет подготовлено сказал парламентарий

Как уточнил Шейкин, нововведения затронут правила передвижения на электросамокатах, электровелосипедах, мопедах и моноколесах. Главная цель готовящихся изменений — распределение СИМ по транспортным потокам. По мнению сенатора, электровелосипеды в приоритетном порядке должны двигаться по выделенным велосипедным дорожкам, а при их отсутствии — по крайней правой полосе проезжей части в общем потоке. Кроме того, Шейкин считает необходимым полностью запретить движение электровелосипедов в зонах массового скопления людей.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение проработать вопрос ограничения движения велосипедов с электрическим двигателем и других СИМ по тротуарам. Также звучало предложение запретить движение электровелосипедов со скоростью более 20 км/ч.