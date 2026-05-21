Минтранс и МВД обеспечат к 2028 году госрегистрацию электросамокатов

Москва21 мая Вести.В России для электросамокатов и средств индивидуальной мобильности (СИМ) к 2028 году государственная регистрация с установкой номерных знаков станет обязательной. Об этом говорится в сообщении правительства РФ. Также предлагается ввести новые меры регулирования для безаварийного движения с участием СИМ. С этой целью планируется развитие соответствующей инфраструктуры в городских пространствах.

Кабмин утвердил план мероприятий, который должен быть реализован в рамках Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и с перспективой до 2036 года.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ поддержал необходимость ввести дополнительные меры регулирования в сфере применения СИМ. Система присвоения госномеров позволит повысить ответственность владельцев электросамокатов.