Москва24 апр Вести.Несовершеннолетним лицам следует запретить использовать средства индивидуальной мобильности (СИМ), включая самокаты, ради обеспечения безопасности участников дорожного движения. Такую инициативу выдвинул зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Соответствующее обращение депутат направил в Министерство транспорта РФ, пишет РБК.

По словам Аксененко, использующие СИМ лица устроили около 3 тысяч ДТП в стране за девять месяцев 2025 года. В большинстве случаев пострадавшими оказались дети и подростки.

В целях обеспечения безопасности всех участников дорожного движения, особенно в пешеходных зонах, на тротуарах, на придомовых и внутриквартальных территориях, [предлагается] установить полный запрет использования средств индивидуальной мобильности несовершеннолетними говорится в письме

Ранее сообщалось, что Москва по итогам 2025 года снова стала лидером среди российских регионов по количеству дорожно-транспортных происшествий, обогнав Краснодар.