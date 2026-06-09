В Москве могут убрать часть прокатных самокатов из-за роста ДТП с детьми МВД предложило снизить квоту на количество прокатных самокатов в Москве

Москва9 июн Вести.ГУ МВД РФ по городу Москве обратилось в Центр организации дорожного движения с просьбой уменьшить количество самокатов, которые кикшеринговые сервисы могут выставлять в текущем году. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на письмо главного госинспектора безопасного дорожного движения по Москве Александра Быкова.

Главное управление МВД по столице попросило Центр организации дорожного движения (ЦОДД) города рассмотреть целесообразность снижения квоты на число самокатов, которые кикшеринговые сервисы могут выставлять в городе в 2026 году говорится в публикации РБК

Отмечается, что с января по май 2026 года число ДТП со средствами индивидуальной мобильности выросло в 2,6 раза по сравнению с 2025 годом – до 306 аварий. В 26 процентах случаев за рулем были подростки младше 18 лет. В результате один человек погиб, 320 пострадали. В 58 случаях дети на арендованных самокатах сбили пешеходов. 19 водителей скрылись с места аварии.

В письме Быков ссылается на договор между ЦОДДом и операторами кикшеринга. Согласно этому документу, центр имеет право сокращать количество самокатов на 1 тысячу штук, если виновником ДТП стал несовершеннолетний пользователь. Чтобы снять ограничение, оператор должен направить официальный запрос после устранения нарушений.

Сейчас москвичам доступны 60 тысяч электросамокатов, 16 тысяч электровелосипедов, 4 тысячи электроскутеров и 250 механических велосипедов. Сезон стартовал 1 апреля. По данным операторов кикшеринговых сервисов Whoosh, "Юрент" и "Яндекс Go", только в апреле горожане совершили более 8 миллионов поездок. За 2025 год их было 71 миллион. При этом в департаменте транспорта отмечают, что в 2025 году количество аварий с арендованными СИМ снизилось на 54 процента, а с участием детей - на 68 процентов.