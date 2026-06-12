Москва12 июн Вести.Сокращение количества прокатных самокатов на улицах может привести к увеличению числа частных самокатов, которые гораздо сложнее отслеживать, объяснил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в интервью ИС "Вести".

В Главном управлении МВД России по Москве предложили сократить число прокатных самокатов в городе, сейчас их 60 тысяч. Вице-президент НАС полагает, что подобная мера может привести к неожиданным последствиям.

Сокращать прокатные самокаты – это значит пересаживать людей на частные. Частный самокат не может быть отловлен, соответственно, не может быть выявлен его райдер в случае любых нарушений правил дорожного движения. И, соответственно, уйти от ответственности на частном самокате гораздо проще, чем на прокатном уточнил Шапарин

По данным ГИБДД, по сравнению с прошлым годом число ДТП с участием самокатов выросло более чем в 2,5 раза. В результате аварий один человек погиб, 320 получили травмы.