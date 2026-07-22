В Санкт-Петербурге предложили ввести права для управления электросамокатами В Санкт-Петербурге предложили ввести отдельную категорию прав для самокатчиков

Москва22 июл Вести.В Санкт-Петербурге в Госавтоинспекции выступили с инициативой ввести отдельную категорию водительских прав для управления самокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Об этом сообщило издание "Комсомольская правда: СПб" со ссылкой на заместителя начальника городского управления ГИБДД Антона Ахминова.

Руководство региональной Госавтоинспекции предложило ввести отдельную категорию водительского удостоверения для средств индивидуальной мобильности (СИМ) заявил Ахминов

В ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС Ахминов подчеркнул, что действующая система наказаний неэффективна. Штрафы не останавливают нарушителей, а большинство из них остаются безнаказанными.

Ахминов предлагает привязать доступ к аренде самокатов к порталу "Госуслуги" - кикшеринговые сервисы перед выдачей самоката должны будут запрашивать документ, подтверждающий право управления. Сейчас же подтверждение проходит через sms, что позволяет детям использовать карты родителей.

Кроме того, Госавтоинспекция предлагает ввести номера для каждого самоката, чтобы можно было найти нарушителей, скрывшихся с места ДТП.

Ахминов также отметил, что, если у нарушителя есть права другой категории, их предлагается изымать за серьезные нарушения.

Без номерных знаков найти водителя, который на своем самокате сбил человека и скрылся, практически невозможно. В ГИБДД считают, что хаос на тротуарах и рост числа аварий требуют системных изменений в законодательстве.