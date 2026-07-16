В ГАИ напомнили, какая ответственность грозит виновнику ДТП с электросамокатом ГАИ: виновнику ДТП с участием электросамоката может грозить уголовное наказание

Москва16 июл Вести.В случае ДТП с участием самоката необходимо вызвать скорую для оказания первой помощи пострадавшему и ГАИ для оформления протокола. Виновнику аварии может грозить как административное, так и уголовное наказание, напомнили в Госавтоинспекции России.

В своем канале в мессенджере MAX ведомство опубликовало алгоритм действий при ДТП с участием электросамоката. Так, сперва нужно по номеру 112 вызвать скорую для оказания помощи пострадавшему и фиксации травм. Затем необходимо вызвать ГАИ, дождаться инспектора ДПС и оформить протокол ДТП, поскольку происшествие с самокатом приравнивается к дорожно-транспортному происшествию. Кроме того, в ГАИ рекомендуют обязательно записать данные виновника и свидетелей аварии, сфотографировать или снять на видео место происшествия, а если транспортное средство арендовано, снять на фото его номер и обратиться в службу поддержки сервиса.

За причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью нарушитель может быть привлечен к административной ответственности. Если потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью либо наступила смерть, виновному может грозить уголовное наказание указали в ГАИ

Как напоминается в публикации, в случае попытки виновника скрыться с места происшествия, не дождавшись инспектора ДПС, или если он находится в нетрезвом состоянии, это будет отягчающим обстоятельством.

Пострадавший в ДТП может потребовать компенсации расходов на лечение, морального вреда и утерянного из-за полученных травм заработка, а также средств на ремонт поврежденных вещей. Для оформления компенсации будут необходимы письменное соглашение, где в том числе прописаны суммы ущерба и сроки и способы выплаты, а также решение по факту ДТП, фото, медсправки, чеки и другие сопутствующие документы.

В ГАИ напомнили, что в случае отказа виновника от возмещения ущерба, нужно идти в мировой суд, если сумма иска не превышает 50 тысяч рублей, или районный, если превышает.