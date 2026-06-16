Москва16 июн Вести.При попадании в ДТП из-за неровностей на дороге необходимо вызвать ГИБДД, а также подробно зафиксировать расположение автомобиля. Об этом ИС "Вести" рассказал автоюрист, адвокат Сергей Радько.

Он добавил, что важно зафиксировать размер дорожной неровности, например, сфотографировав рядом с ней какой-либо предмет.

Если машина получила повреждение при попадании в дорожную неровность, то это ДТП, поскольку это событие, которое произошло при движении автомобиля, и он получил повреждение. Это классический признак ДТП, поэтому нужно вызывать ГИБДД и все это оформлять. При этом нужно подробно обратить внимание на то, чтобы ГИБДД зафиксировали, что машина именно попала в неровность, что именно вследствие этого произошло разрыв колеса или повреждение диска и так далее. Нужно подробно фиксировать на фото, на видео расположение машины, что это была за ямка, потому что, может быть, ее буквально через день-два заделают и доказать будет ничего невозможно. Поэтому фотографируем ямку, снимаем на видео. Обязательно нужно какие-нибудь предложить предметы типа пачки сигарет, чтобы было понятно сравнительные размеры этой ямки рассказал Радько

Ранее сообщалось, что ГУ МВД РФ по Москве обратилось в ЦОДД с просьбой сократить количество самокатов, доступных для аренды. Поводом стало растущее число ДТП со средствами индивидуальной мобильности.