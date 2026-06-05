Эксперт Попов: если машина попала в яму, это основание для проверки сход-развала

Автоэксперт назвал все ситуации, когда машине нужно проверить сход-развал Эксперт Попов: если машина попала в яму, это основание для проверки сход-развала

Москва5 июн Вести.Все основания для проверки сход-развала автомобиля назвал автоэксперт Дмитрий Попов. Он рассказал RT, что попадание автомобиля в яму или удар по подвеске – причина для основательной проверки автомобиля.

Беспокойство у водителя также должны вызвать либо тяжелое вращение руля, либо, наоборот, его высокая чувствительность.

Если угол сходимости будет маленьким, то при микроскопичном повороте руля автомобиль будет делать "большой прыжок". Если угол сходимости будет большой, то руль будет тяжёлым, его тяжело вращать пояснил Попов

Также поводом для проверки сход-развала может быть нетипичный износ поверхности колес, уводы машины и невозвращение руля в прямое положение. При этом Дмитрий Попов добавил, что увод руля и автомобиля с прямой может быть связан и с разным давлением в колесах.

Диагностика и регулировка схода-развала – это установка колес относительно вертикальной и продольной осей. Развал-схождение влияет на управляемость автомобилем, устойчивость машины на дороге, а также на износ шин и безопасность на дороге.