Москва20 апр Вести.Наличие большого количества хаотичной разметки на дорогах свидетельствует о том, что следует провести масштабную плановую программу ревизии дорог в России. Об этом сообщил ИС "Вести" автоэксперт, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Несмотря на существование ГОСТов и отраслевых документов, дорожные знаки и разметка устанавливаются хаотично, часто без учета реальной дорожной обстановки и безопасности", отметил эксперт.

Зачастую, да, ведь всем этим занимаются живые люди. То есть нужна ревизия вот таких... Абсолютно точно. Вообще ревизия, необходимость ревизии назрела давно. И мне кажется, нужна такая глобальная ревизия по всей стране, потому что вот таких вот знаков сомнительных, ограничений скорости, внезапно прерывистых, внезапных разъездов и прочего очень много. И хотя бы нужно составить какую-то программу на ближайшие три-пять лет для того, чтобы шаг за шагом не быстро, быстро - это невозможно, хотя бы шаг за шагом реализовывали программу по ревизии всех дорог России заявил Хайцеэр

Сейчас дорожная разметка ориентирована не на безопасность, а на получение прибыли через штрафы, подчеркнул эксперт.

Напрашивается, что мы должны попросить [исправить ситуацию] ГАИ, которое надзирает над тем, чтобы мы соблюдали правила дорожного движения, … Прекрасно понимаем, что у ГАИ сил и возможностей таких нет, поэтому здесь нужно задействовать много ведомств, начиная от министерства транспорта. Заканчивая опять же надзорными органами, к которым можно обращаться .. Для того, чтобы муниципальные власти не получали дополнительные доходы с висящих камер, где они заинтересованы, а для того, чтобы люди не нарушали правила дорожного движения случайно, мы бы соблюдали, соблюдали правила согласно знакам дорожного движения, согласно разметке, но они бесспорно должны быть логичными подчеркнул Хайцеэр

В свою очередь, добавил он, создание системы цифрового надзора за пешеходами, где любой переход в неположенном месте будет автоматически конвертироваться в штраф - единственный эффективный способ повысить дисциплину всех участников дорожного движения и снизить аварийность.