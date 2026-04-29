В ГД подготовят законопроект об изменениях требований к дорожной разметке Депутат Гусев: новый законопроект изменит требования к дорожной разметке

Москва29 апр Вести.В Госдуме подготовят законодательную инициативу об обязательных требованиях к разметке, чтобы ее сделать более безопасной, сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

По его словам, нередко дорожная разметка влияет на аварийность.

В ближайшее время планируется подготовка законодательной инициативы, направленной на устранение выявленного нормативного пробела и повышение уровня безопасности дорожной инфраструктуры сказал Гусев

Он пояснил, что с такой инициативой к депутату обратились мотоциклисты. В действующих стандартах отсутствуют обязательные требования к коэффициенту сцепления разметки с дорожным покрытием.