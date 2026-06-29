Москва29 июн Вести.В Министерстве транспорта РФ готовят новые рекомендации, изменяющие правила установки ограничений скорости на дорогах. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на источник в ведомстве.

Так, изменения предусматривают установку скоростного режима для каждого участка дороги в зависимости от загруженности, состояния и находящихся рядом объектов. Предполагается, что документ утвердят в 2027 году.

Подчеркивается, что документ будет носить рекомендательный характер. По итогам использования нововведений власти планируют разработать единый порядок установки ограничений скорости. В ведомстве рассчитывают, что новый подход поможет сделать дороги безопаснее.

25 июня министр транспорта России Андрей Никитин заявил, что цифровые технологии позволяют строить дороги быстро и недорого.