Москва21 июнВести.Новые методические рекомендации по определению скоростных режимов на автодорогах примут в России в 2027 году.
Соответствующая задача включена в утвержденный правительством план реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РФ.
Как отмечается, ведомство "совместно с профильными ведомствами разрабатывает методические рекомендации для повышения безопасности дорожного движения за счет нового подхода к установлению и корректировке скоростных ограничений".
В них будут закреплены положения по определению и изменению оптимальных скоростных режимов, "учитывающих фактическую интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий", пояснили в министерстве.
Ранее сообщалось, что власти собираются начать учитывать при оценке эффективности работы органов местного самоуправления в России показатели безопасности дорожного движения.