Минтранс: в РФ работают над новым подходом к установке скоростных лимитов

Методику установки скоростных ограничений на дорогах обновят в РФ в 2027 году Минтранс: в РФ работают над новым подходом к установке скоростных лимитов

Москва21 июн Вести.Новые методические рекомендации по определению скоростных режимов на автодорогах примут в России в 2027 году.

Соответствующая задача включена в утвержденный правительством план реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РФ.

Как отмечается, ведомство "совместно с профильными ведомствами разрабатывает методические рекомендации для повышения безопасности дорожного движения за счет нового подхода к установлению и корректировке скоростных ограничений".

В них будут закреплены положения по определению и изменению оптимальных скоростных режимов, "учитывающих фактическую интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий", пояснили в министерстве.

Ранее сообщалось, что власти собираются начать учитывать при оценке эффективности работы органов местного самоуправления в России показатели безопасности дорожного движения.