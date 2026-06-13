В России могут ввести маркировку контента с нарушениями ПДД

В России рассмотрят маркировку видео с опасным поведением на дорогах В России могут ввести маркировку контента с нарушениями ПДД

Москва13 июн Вести.Правительство России поручило профильным ведомствам проработать вопрос маркировки аудиовизуального контента, содержащего демонстрацию нарушений правил дорожного движения. Соответствующее положение содержится в утвержденном кабмином документе, с которым ознакомился ТАСС.

Этим вопросом до 2027 года займутся Роскомнадзор, Минцифры, Минкультуры, Минтранс и МВД России. Предполагается, что маркировка может использоваться для защиты граждан от информации, способной формировать рискованную модель поведения на дорогах.

По итогам работы ведомства должны представить правительству доклад с предложениями по реализации инициативы.

Кроме того, Росмолодежь, МВД и Роскомнадзор при участии Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды до 2028 года должны разработать критерии оценки материалов, связанных с пренебрежением требованиями безопасности дорожного движения. Их планируется использовать для выявления интернет-ресурсов с запрещенной информацией и последующего включения в единый реестр доменных имен и страниц сайтов, содержащих запрещенный к распространению в России контент.

Также региональным властям поручено до конца 2026 года, а затем на постоянной основе организовывать показ социальной рекламы по безопасности дорожного движения на телевидении, радио, в интернете и на объектах социальной инфраструктуры.