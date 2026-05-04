Правительство РФ утвердило меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи

В России утвердили меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи Правительство РФ утвердило меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи

Москва4 мая Вести.Правительство России утвердило комплекс мер, направленных на профилактику деструктивного поведения молодежи на период до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росмолодежи.

Как напомнил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, президент России Владимир Путин поставил задачу по усилению работы над профилактикой преступности среди детей и подростков.

Новый документ консолидирует усилия государства и общества, чтобы повысить эффективную профилактическую работу с учетом современных вызовов, включая влияние цифровой среды сказал он

Отмечается, что документ предполагает проведение 41 системного мероприятия, направленного на борьбу с деструктивным поведением молодежи. Речь, в частности, идет о мониторинге активности в интернете, проведении всероссийских конференций и семинаров, а также обучении специалистов в различных областях по вопросам безопасности.

Комплекс мер разработала Росмолодежь при участии более 70 российских субъектов и 18 федеральных ведомств, в том числе Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Министерства просвещения.