Защита подростков в России от деструктивного контента в интернете будет усилена

В России усилят защиту подростков от деструктивного контента в интернете Защита подростков в России от деструктивного контента в интернете будет усилена

Москва14 июн Вести.Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2036 года, которая была утвержденная правительством РФ, закрепляет различный комплекс мер по информационной безопасности детей и подростков.

Как отмечается в документе, с которым ознакомился ТАСС, отдельное направление посвящено профилактике правонарушений в цифровой среде и защите от деструктивной информации.

В связи с ростом числа противоправных действий несовершеннолетних с использованием интернета концепция предусматривает разработку единых подходов к защите подростков от деструктивной информации, а также механизмов индивидуальной профилактической работы с теми, кто вовлечен в распространение противоправного контента.

В этой связи планируется внедрение восстановительных технологий для разрешения конфликтов, возникающих в цифровой среде.

Документ включает повышение квалификации педагогов, психологов и социальных работников в области кибербезопасности и противодействия вовлечению подростков в деструктивные сообщества.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с интернетом в России значительно увеличился спрос на бумажные карты. Россияне к такому виду продукции стали проявлять рекордный интерес.