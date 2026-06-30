Депутат Свинцов предложил полностью закрыть доступ к соцсетям детям до 14 лет

В Госдуме допустили запрет соцсетей для детей младше 14 лет Депутат Свинцов предложил полностью закрыть доступ к соцсетям детям до 14 лет

Москва30 июн Вести.В России в ближайшие годы могут рассмотреть полный запрет на использование социальных сетей детьми младше 14 лет. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

По словам парламентария, которые приводит NEWS.ru, такая мера поможет защитить несовершеннолетних от деструктивного контента, а после 14 лет доступ к соцсетям может открываться постепенно.

Я считаю, что надо полностью ограничить детей до 14 лет от социальных сетей. С 14 до 16 лет можно открыть доступ в легальные соцсети, такие как "ВКонтакте", "Одноклассники" сказал депутат

Свинцов считает, что платформы должны фильтровать контент для подростков и нести ответственность за незаконную деятельность пользователей. По его мнению, за нарушения владельцам соцсетей следует назначать крупные штрафы.

Депутат также допустил, что подобные ограничения могут появиться в России в течение ближайших двух лет. Он отметил, что поэтапное открытие доступа к соцсетям до достижения 18-летнего возраста соответствует, по его мнению, мировому тренду, который уже поддержали Австралия, Великобритания и Казахстан.

30 июня парламент Азербайджана запретил детям и подросткам регистрироваться в социальных сетях до достижения 16-летнего возраста.