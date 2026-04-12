Москва12 апр Вести.Альтернативой социальным сетям для детей могут стать телевизор, радио и бабушки во дворе. Об этом ИС "Вести" заявил заслуженный юрист РФ Павел Астахов, комментируя инициативу ограничить доступ к социальным сетям детям до 15 лет.

По его словам, запретный плод всегда сладок, и дети все равно найдут способы обойти эти ограничения.

Дело в том, что мы все время отступаем … мы сдаемся, мы понимаем, что интернет, который вошел в нашу жизнь, он нас победил … Ограничения – это неизбежная вещь … приходится это делать … Это же не запрет на право получения информации. Информацию можно получать любыми другими источниками … Есть другие источники, есть другие возможности, ими можно пользоваться: телевизоры, радио, бабушки во дворе, в конце-концов, это тоже источники информации сказал Астахов

Ранее протоиерей Артемий Владимиров заявил, что дети, оторванные от "цифровой груди", будут проявлять неадекватное поведение.