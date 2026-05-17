Милонов высказался против возрастных ограничений в соцсетях Милонов предложил не ограничивать соцсети для детей младше 14 лет

Москва17 мая Вести.Вводить единые возрастные ограничения на доступ детей к социальным сетям не требуется – решение должно оставаться за родителями. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в комментарии изданию NEWS.ru.

По словам депутата, именно семья должна определять, будет ли ребенок пользоваться социальными сетями. Он отметил, что родители могут самостоятельно контролировать доступ, например через авторизацию детских аккаунтов с использованием собственных учетных записей.

Решение о том, давать ли доступ ребенку в соцсети или нет, должна принимать семья. Давать или не давать доступ должны родители, и они должны соответствующим образом давать согласие… Не будем всех под одну гребенку. Не забываем, что все-таки родители отвечают за воспитание малыша сказал Милонов

Он подчеркнул, что дети по-разному воспринимают интернет – одни пользуются им осознанно, другие могут сталкиваться с зависимостью. Поэтому универсальный запрет, по мнению Милонова, не учитывает индивидуальные особенности и роль семьи в воспитании.