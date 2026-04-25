В Госдуме прокомментировали возможное введение тихого часа в начальных классах Милонов выступил против введения тихого часа в начальной школе

Москва25 апр Вести.Инициатива о введении тихого часа для учеников начальных классов может усложнить учебный процесс и создать дополнительные трудности для школ. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал зампред комитета Госдумы РФ по защите семьи Виталий Милонов.

По его словам, рассчитывать на то, что первоклассники будут использовать это время для сна, не приходится.

Я считаю, что введение тихого часа в начальной школе – это абсолютно неправильное предложение. Первоклашки нигде спать не будут. Мы усложняем процедуру, усложняем жизнь первоклашкам и учителям сказал Милонов

Он добавил, что подобные инициативы требуют предварительной оценки с участием педагогов, родителей и самих школьников.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил ввести тихий час. По его мнению, он будет способствовать более мягкой адаптации детей к учебе.