Москва1 июн Вести.В России необходимо сделать День знаний, 1 сентября, нерабочим, чтобы родители могли отвести детей в школу, не отпрашиваясь с работы. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Новичков в интервью ТАСС.

Родители всегда отводят детей в школу, особенно детишек младшей школы, поэтому по факту он же является выходным — и каждый раз родителям надо отпрашиваться. Конечно, добавить еще один выходной было бы не лишним пояснил парламентарий

Как считает Новичков, такое решение можно осуществить за счет одного дня новогодних каникул, а 1 сентября при этом будет оставаться началом учебного года.

Ранее сообщалось, что 1 июня начинается основной период государственной итоговой аттестации для выпускников 11-х классов. Единое расписание экзаменов утверждено совместными приказами Минпросвещения РФ и Рособрнадзора.