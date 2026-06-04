Москва4 июн Вести.Идея сделать 1 сентября нерабочим днем – спорная, поскольку необходимость сопровождать детей на линейку в честь Дня знаний есть только у родителей младших школьников, сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), ректора Академии труда и социальных отношений Нину Кузьмину.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил сделать первое сентября в России оплачиваемым выходным днем для родителей.

Идея сделать 1 сентября нерабочим днем, мягко говоря, спорная: по выходным линейки в школах не проводят отметила Кузьмина

Она также уточнила, что в коллективных договорах многих родителей младших школьников и сейчас есть пункт о возможности взять оплачиваемый выходной 1 сентября.