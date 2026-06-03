Эксперт о введении дня турпохода в школах: проблем с организацией не избежать

Эксперт: идея ввести день турпохода в школах вызовет сопротивление родителей Эксперт о введении дня турпохода в школах: проблем с организацией не избежать

Москва3 июн Вести.Введение дня похода для приобретения школьниками туристических навыков потребует решения целого ряда организационных вопросов. Об этом заявил ИС "Вести" директор Научно-образовательного центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии профессор Владимир Блинов.

Так он прокомментировал предложение заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриба о введении дня похода в российских школах. По мнению Блинова, инициатива неизбежно вызовет "сопротивление родителей".

Приходится сомневаться в реалистичности таких решений. Будет сопротивление родителей. Потому что поход, туризм, любой спорт – это всегда немножко травмы. Это потери в виде сдутой панамки или еще чего-то. Это бессонная ночь родителей. Представляете: где ребенок, где он сейчас, где-то в лесу? Страшно же, согласитесь. Конечно, клещи. Они изо всех щелей так и лезут. Поэтому проблемы с организацией, безусловно, будут уверен Блинов

Он подчеркнул, что необходима тщательная подготовка: маршрутный лист, уведомление МЧС, медицинские справки.

Я не знаю, стоит ли готовить специальных инструкторов, все-таки такая серьезная подготовка требует временных затрат и так далее. Но повышение квалификации учителям физкультуры не повредит точно: может быть, познавательный туризм, природоведческий туризм, может быть, какие-то комбинированные вещи, спортивные элементы, соревнования сказал Блинов

При этом он отметил, что поход – это "удачная среда для плодотворной социализации".