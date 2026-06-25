В Госдуме предложили ввести семейный отпуск для школьников Чернышов предложил давать школьникам до пяти дополнительных выходных

Москва25 июн Вести.Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести дополнительный семейный образовательный отпуск для школьников до пяти дней в течение учебного года. Обращение с соответствующим предложением к главе Минпросвещения Сергею Кравцову есть в распоряжении РИА Новости.

Прошу рассмотреть возможность введения для обучающихся общеобразовательных организаций дополнительного семейного образовательного отпуска продолжительностью до пяти учебных дней в течение учебного года сказано в сообщении

Сейчас школьники могут отсутствовать на занятиях по уважительным причинам, при этом действующее регулирование не предусматривает специального механизма, который позволял бы семьям заранее планировать краткосрочные совместные поездки без риска возникновения спорных ситуаций, связанных с посещаемостью.

Предлагается предоставлять такие дни по заявлению родителей или законных представителей с предварительным уведомлением образовательной организации добавил Чернышов

Он также уточнил, что в таком случае ученик должен будет самостоятельно освоить пропущенный материал, а предоставленные дни не должны учитываться как пропуски без уважительной причины.

По мнению Чернышова, подобная мера позволит семьям чаще проводить время вместе, посещать исторические и культурные объекты России, участвовать в образовательных поездках, а также укреплять внутрисемейные связи.

Особенно востребованным такой механизм может стать для семей, в которых родители работают по сменному графику, несут службу, часто находятся в командировках заключил он

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