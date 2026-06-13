Москва13 июнВести.Детский психолог Анна Аныкина в беседе с NEWS.ru рассказала, как помочь школьникам не растерять полученные знания за время летних каникул.
По словам эксперта, совсем отказываться от учебы не стоит, но важно правильно распределить нагрузку.
Возможен такой вариант: пусть июнь будет целиком про отдых. А июль и август можно потихонечку использовать для "восстановления памяти"сказала Аныкина
Наиболее полезными специалист назвала написание диктантов и решение математических примеров. Она рекомендовала проводить два коротких диктанта в неделю длиной около десяти минут. Кроме того, полезно несколько раз в неделю решать по два листа с заданиями по математике.
Ранее россияне поделились в опросе, как их дети обычно проводят летние каникулы. Более половины отправляются на отдых за город, другие – уезжают в детские лагеря.