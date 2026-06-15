Москва15 июн Вести.Семейные виды досуга помогают отвлечь ребенка от социальных сетей. Такое мнение ИС "Вести" озвучила кандидат психологических наук, преподаватель психологии в МГУ имени Ломоносова и Президентской академии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Наталия Минаева.

Также альтернативой соцсетям может стать спорт, отметил эксперт.

Это спорт, это путешествия, поездки какие-то. Пусть они будут недалекими, эти поездки, где-то по региону, по области и так далее. Занятия спортом, … есть масса и бесплатных кружков …, показать, что есть другие виды досуга. Но, к сожалению, родителям часто бывает удобно: вот ребенок сидит [в соцсетях] ... Поэтому если родители не будут сами прилагать усилия, напрягаться и активничать тоже, то вариантов, наверное, не особо много рассказала Минаева

Ранее россияне рассказали, как их дети проводят каникулы. Так, 47% заявили, что отправляют своего ребенка в деревню или на дачу на все лето, а 18% выбирают специальные лагеря, смена в которых длится весь летний период.