Москва22 мая Вести.Секции, кружки, общение с друзьями станут хорошей альтернативой социальным сетям для ребенка и помогут ему вернуться к реальной жизни. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель Государственной думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы назвал увлеченность гаджетами зависимостью, с которой сейчас борется весь мир, добавив, что запретами эту проблему не решить.

Надо предлагать альтернативу, особенно для ребенка. И если он будет занят в кружках, в секциях, вместе с друзьями – это хорошая альтернатива. Именно через такие подходы надо постараться сделать все для того, чтобы ребенок из гаджета вернулся в реальную жизнь, которая более насыщенная, интересная, яркая. Это его жизнь, а не чужих людей. Это вопрос, который надо решать нам всем вместе, в том числе с помощью развития детского оздоровительного отдыха, где ребенок может заниматься полезными вещами и сам с интересом их выберет вместо того, чтобы находиться в гаджете считает Володин

Ранее он заявил, что чрезмерное увлечение смартфонами и социальными сетями может негативно влиять на личное общение и демографическую ситуацию.