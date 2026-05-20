Москва20 маяВести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что чрезмерное увлечение смартфонами и социальными сетями может негативно влиять на личное общение и демографическую ситуацию.
По мнению спикера Госдумы, современные технологии стали неотъемлемой частью жизни, однако виртуальное пространство все чаще заменяет людям живое общение. Володин сослался на оценки экспертов, которые связывают снижение рождаемости в ряде стран с массовым распространением смартфонов.
Развитие технологий серьезно влияет на человека, его образ жизни. Это вызов сегодняшнего днянаписал Володин в мессенджере MAX
Он подчеркнул, что решать проблему необходимо не запретами, а созданием альтернатив для детей и молодежи — кружков, спортивных секций, лагерей и других форм досуга.
Володин также призвал родителей обращать внимание на то, сколько времени дети проводят в интернете, отметив, что реальная жизнь "намного интереснее и ярче", чем виртуальная.