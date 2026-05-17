Москва17 мая Вести.Financial Times утверждает, что распространение смартфонов и быстрого интернета в 2000–2010‑е годы ускорило падение рождаемости в разных странах мира. Анализ данных, проведенный изданием, показывает, что в ряде государств резкое сокращение числа рождений совпало с волной массового перехода на мобильные устройства и мобильный интернет.

Во Франции и Польше показатели рождаемости оставались относительно стабильными в начале 2000‑х, однако после 2009 года началось заметное снижение. В Мексике, Марокко и Индонезии аналогичный спад зафиксирован примерно с 2012‑го, а в Гане, Нигерии и Сенегале — с 2013–2015 годов. Во всех перечисленных случаях падение числа рождений сопровождалось сильным ростом запросов в поисковых системах о мобильных приложениях.

Авторы исследования связывают этот тренд с уменьшением личных встреч среди молодежи и с повышенными ожиданиями к потенциальным партнерам, которые подпитываются соцсетями. По их наблюдениям, влияние смартфонов на демографию оказывается сильнее в обществах с более традиционными представлениями о гендерных ролях.