SCMP: депопуляция в Китае достигнет 60 млн, экономика находится под угрозой

Население Китая может сократиться на 60 млн человек в ближайшие десять лет SCMP: депопуляция в Китае достигнет 60 млн, экономика находится под угрозой

Москва28 апр Вести.В течение следующего десятилетия население Китая может сократиться на 60 миллионов человек, предупреждает South China Morning Post, ссылаясь на прогнозы экспертов.

Издание сообщает, что демографический спад сопоставим с числом жителей Франции и уже оказывает влияние на экономику страны. Особенно заметно сокращение населения в наиболее развитых регионах.

Как отметил заместитель директора исследовательской группы Rhodium Group Аллен Фэн, уменьшение населения влияет на уровень потребления и потенциальную производительность труда.

В наиболее развитых провинциях страны наблюдается сокращение населения, что повлияет на общий уровень потребления и будущую производительность труда сообщил Фэн

Еще одним значимым фактором становится старение. Уменьшение численности трудоспособного населения усиливает давление на систему социальной помощи. В прошлом году объем субсидий, выделяемых фондам соцобеспечения, составил 2,9 трлн юаней, что составляет более 10% от государственных расходов.

Специалисты предупреждают, что демографические сдвиги создают устойчивые угрозы для экономики, такие как снижение темпов роста и рост расходов бюджета.

В Китае уже несколько лет наблюдается снижение рождаемости и старение населения. Власти страны пытаются активизировать демографические процессы, но пока результаты этих усилий остаются недостаточными.

Ранее сообщалось, что численность населения Китая в 2025 году уменьшилась на 3,39 млн человек и составила 1,40489 млрд граждан.