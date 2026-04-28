Москва28 апрВести.В течение следующего десятилетия население Китая может сократиться на 60 миллионов человек, предупреждает South China Morning Post, ссылаясь на прогнозы экспертов.
Издание сообщает, что демографический спад сопоставим с числом жителей Франции и уже оказывает влияние на экономику страны. Особенно заметно сокращение населения в наиболее развитых регионах.
Как отметил заместитель директора исследовательской группы Rhodium Group Аллен Фэн, уменьшение населения влияет на уровень потребления и потенциальную производительность труда.
В наиболее развитых провинциях страны наблюдается сокращение населения, что повлияет на общий уровень потребления и будущую производительность трудасообщил Фэн
Еще одним значимым фактором становится старение. Уменьшение численности трудоспособного населения усиливает давление на систему социальной помощи. В прошлом году объем субсидий, выделяемых фондам соцобеспечения, составил 2,9 трлн юаней, что составляет более 10% от государственных расходов.
Специалисты предупреждают, что демографические сдвиги создают устойчивые угрозы для экономики, такие как снижение темпов роста и рост расходов бюджета.
В Китае уже несколько лет наблюдается снижение рождаемости и старение населения. Власти страны пытаются активизировать демографические процессы, но пока результаты этих усилий остаются недостаточными.
Ранее сообщалось, что численность населения Китая в 2025 году уменьшилась на 3,39 млн человек и составила 1,40489 млрд граждан.