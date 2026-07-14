Москва14 июлВести.В настоящее время население ЕС находится на своем максимуме, за которым последует сокращение количества жителей Европы. Об этом говорят данные доклада, подготовленного Объединенным исследовательским центром Еврокомиссии (ЕК).
Эксперты в своем исследовании отметили, что сейчас продолжительность жизни и качество здравоохранения достигли впечатляющих масштабов, однако эти условия повлекут изменения в экономике и на рынке труда.
Сегодня население ЕС составляет 450,6 млн человек, а к 2050 году, по прогнозам, сократится до порядка 445 млн, и к 2100 году - до 398,8 млн, что представляет собой общее снижение примерно на 11,7% и соответствует уровню 1970-х годовговорится в публикации
Согласно прогнозу, к 2050 году каждый третий житель Европы будет старше 65 лет по сравнению с каждым пятым сегодня. Эта тенденция создает угрозу нехватки рабочей силы, уточняют исследователи.
Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что в ближайшие 10 лет средняя продолжительность жизни россиян вырастет до 81 года.