Население Европы к 2100 году сократится почти на 52 миллиона человек

Эксперты предсказали резкое сокращение численности населения в Европе Население Европы к 2100 году сократится почти на 52 миллиона человек

Москва14 июл Вести.В настоящее время население ЕС находится на своем максимуме, за которым последует сокращение количества жителей Европы. Об этом говорят данные доклада, подготовленного Объединенным исследовательским центром Еврокомиссии (ЕК).

Эксперты в своем исследовании отметили, что сейчас продолжительность жизни и качество здравоохранения достигли впечатляющих масштабов, однако эти условия повлекут изменения в экономике и на рынке труда.

Сегодня население ЕС составляет 450,6 млн человек, а к 2050 году, по прогнозам, сократится до порядка 445 млн, и к 2100 году - до 398,8 млн, что представляет собой общее снижение примерно на 11,7% и соответствует уровню 1970-х годов говорится в публикации

Согласно прогнозу, к 2050 году каждый третий житель Европы будет старше 65 лет по сравнению с каждым пятым сегодня. Эта тенденция создает угрозу нехватки рабочей силы, уточняют исследователи.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что в ближайшие 10 лет средняя продолжительность жизни россиян вырастет до 81 года.