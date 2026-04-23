В России назвали год, когда население Земли начнет сокращаться Орешкин: после 2046 года население планеты пойдет на спад

Москва23 апр Вести.Население планеты Земля к 2046 году начнет быстро сокращаться, достигнув своего пика, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

Он поделился этой информацией, выступая на лекции в рамках открытого экспертного диалога "Высшее образование в новую технологическую эпоху".

В 2046 году население планеты Земля достигнет своего пика. Дальше начнет довольно быстро сокращаться. Одновременно с этим рождаемость падает сказал он

Также Орешкин рассказал о тенденции, согласно которой происходит увеличение доли старшего поколения в структуре населения.

Ранее стало известно, что правительство РФ в мае представит президенту России Владимиру Путину ряд мер по обеспечению стабильного роста численности населения страны.