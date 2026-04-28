Замглавы администрации президента РФ предсказал массовое опустение городов в КНР Орешкин: к концу XXI века половина городов в Китае опустеют

Москва28 апр Вести.Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на торжественном открытии диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" заявил, что к концу XXI века половина городов в Китае лишатся населения.

По словам Орешкина, резкое снижение рождаемости в стране приведет к уменьшению численности населения в целом, в том числе и в городах. Он подчеркнул, что хотя урбанизация будет продолжаться, примерно в 2030–2035 годах Китай достигнет пика численности городского населения.

Половина китайских городов будет просто не нужна для жизни. Половина китайских городов опустеет сказал чиновник

Эта тенденция, по его словам, ярко проявляется уже сегодня в отдельных регионах, таких как провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, где население сократилось с 40 до 30 миллионов человек.

Ранее в том же выступлении Орешкин назвал финансовую систему Запада прожорливой и неэффективной и предсказал дальнейшее снижение доли доллара и валют других стран Запада в мировой торговле.