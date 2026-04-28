Орешкин: валюты стран Большой семерки вытеснены из финансовых потоков РФ Орешкин заявил, что валюты G7 вытеснены из финансовых потоков экономики РФ

Москва28 апр Вести.Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на торжественном открытии диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" заявил, что валюты стран G7 полностью вытеснены из финансовых потоков российской экономики.

Валюты стран Большой семерки полностью вытеснены из обслуживания финансовых потоков нашей экономики сказал чиновник

По его словам, 85% внешней торговли РФ уже обслуживается рублями или валютами стран БРИКС.

Он также отметил, что такой процесс отражает более широкие изменения в мировой финансовой системе. По его оценке, ситуация в России демонстрирует те сдвиги, которые уже происходят в мире и будут усиливаться дальше, а в отношении валют стран G7 это и есть направление, в котором будет развиваться ситуация.

Ранее в том же выступлении Орешкин назвал страны, которые будут двигать мировую экономику вперед.