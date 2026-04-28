Орешкин рассказал о странах, которые будут двигать мировую экономику вперед Орешкин: Бангладеш, Пакистан, Индонезия и Вьетнам – будущее мировой экономики

Москва28 апр Вести.В ближайшие десятилетия Пакистан, Индия, Бангладеш, Египет, Индонезия, Вьетнам будут сердцем глобального экономического роста, именно они будут двигать мировую экономику вперед. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

Здесь тоже хорошо видно те страны, которые в ближайшие десятилетия будут играть ключевую роль. Да, мы видим страны Южной Азии, Пакистан, Индию, Бангладеш. Мы видим часть стран африканского континента, Египет и часть стран второй волны экономического роста Юго-Восточной Азии. Это Индонезия, Вьетнам. Именно в этих странах в ближайшие десятилетия и будет сердце глобального экономического роста, именно они будут двигать мировую экономику вперед сказал он, выступая на торжественном открытии диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста"

Орешкин добавил, что на смену этим странам придут такие, как Эфиопия, Конго и другие страны Африки. Он назвал это волной, которая будет играть значительную роль в экономическом развитии во второй половине XXI века.

Ранее в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" Орешкин заявил, что экономическая ситуация в РФ связана не с ограничениями в интернете.