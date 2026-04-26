Орешкин: ситуация в экономике РФ связана не с ограничениями в интернете

Орешкин: экономическая ситуация в РФ связана не с ограничениями в интернете Орешкин: ситуация в экономике РФ связана не с ограничениями в интернете

Москва26 апр Вести.Экономическая ситуация в России не связана с ограничениями в интернете. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести".

На вопрос Зарубина, влияют ли ограничения в интернете на ситуацию в экономике, Орешкин ответил, что есть гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на нее.

Те цифры, которые мы видим по отрицательному эффекту экономической динамики, они не связаны с этим фактором. Есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику сказал он

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ заявила, что российская экономика возвращается к росту.