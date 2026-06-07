Орешкин заявил, что страны, вводящих санкции против РФ, скоро не будут замечать Орешкин: экономику стран, которые вводят санкции, скоро перестанут замечать

Москва7 июн Вести.Основной мировой рост сейчас сосредоточен в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, а экономики тех стран, которые вводят санкции против РФ скоро перестанут замечать. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин.

Он добавил, что сейчас экономике РФ нужен такой рост, который обеспечит устойчивое увеличение доходов населения.

Нам нужен тот [рост экономики], который устойчив в долгосрочной перспективе, и тот, который ведет к устойчивому росту доходов наших граждан. … Давление только мобилизует. Но та часть экономики, которая ввела санкции, с каждым годом становится все меньше и меньше. Просто весь рост экономики находится в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, а никак не в Европе и в Соединенных Штатах Америки заявил Орешкин

Он также прокомментировал тот факт, что Запад пытается "бить по рукам" тем, кто сотрудничает с РФ.

Можно, конечно, бить. Но, тот, кто бьет, он становится все меньше и меньше в размерах. Поэтому, скоро уже это никто замечать не будет заявил Орешкин

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что РФ видит глубокую родственность со странами Ближнего Востока. Он пояснил, что речь идет не только об инвестиционном, но и о культурном воздействии.