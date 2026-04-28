Орешкин: формируются четыре полюса суверенитета, ЕС среди них нет

Орешкин: в мире создаются четыре полюса суверенитета, среди них нет Европы Орешкин: формируются четыре полюса суверенитета, ЕС среди них нет

Москва28 апр Вести.В мире формируются четыре основных полюса суверенитета, и Европы среди них нет. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на международном форуме "Открытый диалог".

Это США, Китай, Россия, Индия. Я специально Европейский Союз не нарисовал как отдельный полюс суверенитета, потому что Европейский Союз во многом не обладает собственным суверенитетом, он зависит серьезно от США сказал Орешкин

Поэтому, отметил он, Европейский союз логичнее рассматривать рядом с США, а не как самостоятельный полюс.

Он отметил, что вместо прежнего однополярного мира сейчас все яснее формируется многополярность. Помимо полюсов суверенитета, существуют и крупные центры экономического роста — страны, уже заметные в мировой экономике, но еще не обладающие полноценным суверенитетом.

Орешкин отдельно упомянул страны‑"коннекторы", такие как Сингапур и ОАЭ. По его словам, при небольшом населении и размерах экономики они играют важную роль, связывая центры суверенитета и быстрорастущие экономики.

Он добавил, что суверенитет становится ключевым фактором и имеет три уровня: государственный (отвечающий за само существование страны), общественный (ценности, культурный код, история) и социально‑экономический.

Орешкин также заявил, что Россия, Китай и Индия входят в пятерку ведущих стран мировой экономической системы.