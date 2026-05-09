Ланьсинь: еще есть возможность создать более стабильный многополярный мир Ланьсинь: четырехполярный мир возможен, если ЕС наладит отношения с Россией

Москва9 мая Вести.В настоящее время еще существует возможность создать стабильный многополярный мир. Для этого Евросоюз должен скорректировать свои отношения с Россией, заявил ИС "Вести" приглашенный профессор Восточно-Китайского педагогического университета Сян Ланьсинь.

По его словам, именно ЕС создает препятствия к "четырехполярному" миру, поскольку продолжает ориентироваться на идеологию администрации США времен Джо Байдена в отношении России и КНР.

Все же есть шанс на создание более стабильного многостороннего мира. Я бы все-таки говорил о мире четырехполярном. И наиболее сложный вопрос – не Китай, не Россия, а Европейский Союз. Сможет ли [президент США Дональд] Трамп подтолкнуть ЕС к переосмыслению того, что они сделали? Я бы сказал, что европейцы допустили крупнейшие просчеты, по крайней мере, со времен администрации Байдена, в отношении России, Китая, а также всей международной экономической системы и мирового порядка. Так в Европе полагали, что, используя идеологическую ориентацию Байдена, получится возродить своего рода модель новой холодной войны, которую объявили США, чтобы сохранить свои позиции и значимость в мире рассказал Ланьсинь

Эксперт отметил, что за этот период европейцы отдалили от себя Китай, вспомнив жесткие заявления по Тайваню, и одновременно испортили отношения с Россией из-за Украины. Однако корректировка отношений с Китаем уже началась, а с Россией пока ничего не сделано, так как потребуются существенные сдвиги.

Ранее директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов отметил, что многополярный мир – единственный выход из нестабильной ситуации в мире. Этому могут поспособствовать усилия таких объединений, как ШОС и БРИКС.