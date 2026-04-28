Орешкин: РФ, КНР и Индия находятся в топ-5 глобальной структуры экономики Орешкин: РФ, КНР и Индия вошли в пятерку лидеров глобальной структуры экономики

Москва28 апр Вести.Россия, Китай и Индия находятся в пятерке лидеров глобальной экономической структуры. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин во время выступления на международном форуме "Открытый диалог".

Он отметил, что в 1980-е годы доля стран "Большой семерки" составляла 45%, а среди первых пяти стран именно эти государства доминировали и занимали с первой по четвертую позиции. Однако, как заметил Орешкин, "с тех пор мир менялся". На сегодняшний день, по его словам, именно страны БРИКС начинают глобального доминировать.

Если тогда это было четыре страны из "Большой семерки", то теперь Китай уверенно занимает первое место, Индия находится на третьем месте, Россия на четвертом, то есть три страны из пяти уже находятся в пятерке сказал Орешкин

Он также отметил, что постепенно набирают обороты и поднимаются выше в этом перечне такие страны, как Индонезия и Бразилия.

В конце января Орешкин прогнозировал, что в ближайшие десятилетия доля стран "Большой семерки" в мировой экономике может снизиться до 10%.