Москва20 мая Вести.Россия и Китай играют стабилизирующую роль на международной арене. Об этом в интервью Шанхайской медиагруппе SMG сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что КНР уже занял ведущее место в мире по развитию экономики, в то время как РФ занимает четвертое место в мире по паритету покупательной способности (ППС).

Россия и Китай как две великие державы в контексте двусторонних отношений играют стабилизирующую роль на международной арене отметил Лавров

Присутствие Москвы и Пекина в "пятерке" ведущих государств мира само по себе создает преимущество и устойчивость каждой стороне, заметил глава МИД.

Россия и Китай после Второй мировой войны уже были центрами нового мира, который был основан на принципах Устава ООН. Принципы верные. Они сохраняют свою силу, хотя Запад их никогда не выполнял, не уважал принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела добавил он

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев рассказал, что Россия уже занимается строительством четырех энергоблоков атомных станций на территории Китая, но в перспективе может взяться и за больший объем проектов.