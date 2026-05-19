Лихачев: РФ может построить больше атомных блоков в Китае

Москва19 мая Вести.Россия уже занимается строительством четырех энергоблоков атомных станций на территории Китая, но в перспективе может взяться и за больший объем проектов. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

В интервью ИС "Вести" он раскрыл, что Китай занимается строительством около 30 энергоблоков в данный момент. Из них четыре возводятся силами России. Однако есть потенциал для расширения участия.

Сколько мы можем построить? Да, можем и четыре, можем и восемь. Это будет зависеть от наших договоренностей. Мы сейчас работаем над пакетом новых договоренностей подчеркнул Лихачев

Ранее стало известно, что Росатом готовит физический пуск энергоблоков на атомных станциях "Тяньвань" и "Сюйдапу" в Китае. Процедуры должны пройти в течение 2026 года.