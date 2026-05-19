Лихачев: тема атомной энергетики требует личного доверия между лидерами стран

Москва19 мая Вести.Атомная энергетика является чувствительной темой, и развитие этой сферы требует множества факторов, среди которых выделяется личностное доверие между руководителями стран-партнеров. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Он подчеркнул, что для России в атомной энергетике надежным партнером остается Китай. Об этом говорят сразу несколько факторов.

Атомная энергетика и атомные технологии являются очень чувствительной темой, требующей большого личностного доверия между лидерами и требующей очень большого такого фундаментального взаимодействия между наукой, технологией, промышленниками, энергетическими компаниями… У нас есть личностное доверие между лидерами, у нас есть многолетняя история позитивного сотрудничества наших народов, и у нас очень глубокая и технологическая повестка сотрудничества пояснил Лихачев

Ранее сообщалось, что в 2026 году Росатом ожидает провести физические пуски энергоблоков на атомных станциях "Тяньвань" и "Сюйдапу" в Китае.