Лихачев: в Китае нет конфронтации между атомной и солнечной энергетикой

"Конфронтации нет": Лихачев о развитии солнечной и атомной энергетики в Китае Лихачев: в Китае нет конфронтации между атомной и солнечной энергетикой

Москва19 мая Вести.Власти Китайской Народной Республики уделяют внимание развитию как солнечной, так и атомной энергетики, на последнюю в Пекине большие планы. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в интервью ИС "Вести".

Он пояснил, что Китай добивается высоких показателей в использовании энергии Солнца, но не стремится заместить этим источником атомные электростанции.

И на уровне заявлений, и на уровне практической работы нет конфронтации между атомной и солнечной энергетикой в Китае, и есть, конечно, огромные планы по развитию атомных технологий, атомной энергетики у руководства Китайской Народной Республики пояснил Лихачев

Также ранее стало известно, что одна из китайских компаний создала совместную фирму с Росатомом для строительства арктических контейнеровозов для перевозок по Северному морскому пути.