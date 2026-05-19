Китай вскоре обгонит США по мощности атомной энергетики, уверен Лихачев Лихачев: Китай обгонит США и Францию по показателям в атомной энергетике

Москва19 мая Вести.Китай по ряду показателей вскоре может обогнать США и Францию в сфере развития атомной энергетики. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в интервью ИС "Вести".

Он пояснил, что пока в Китае удельный вес атомной энергии в общем балансе не превышает 5%. По этому показателю КНР кратно уступает США и России. Однако большие планы Пекина на развитие отрасли позволят ему обогнать лидеров по другим показателям.

Они (Китай — прим. ред.) сделали огромный рывок, находятся сейчас на третьей позиции по установленной мощности. Я уверен, в течение считанного количества лет они выйдут на вторую позицию, обогнав Францию, и будут стремиться обогнать Соединенные Штаты Америки пояснил Лихачев

Он добавил, что сейчас США не строят ни одного энергоблока на своих АЭС. А Китай развивает сразу почти 30 проектов. Лихачев уверен, что после завершения строительства уже известных энергоблоков, Пекин обгонит Вашингтон по установленной мощности.