РФ и КНР выступают за нормальные отношения между всеми странами, заявил Лавров Лавров: РФ и КНР не хотят, чтобы диктат одной группы стран превратился в хаос

Москва20 мая Вести.Россия и Китай не хотят, чтобы диктат одной группы стран превратился в хаос. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.

Он отметил, что в настоящий момент мир меняется и становится многополярным. При этом, указал Лавров, некоторые выражают опасения по поводу того, что этот процесс может обернуться многополярным хаосом.

Знаете, ни России, ни Китаю не нравятся такие прогнозы. Не хотим, чтобы диктат одной группы стран превратился в хаос. Мы заинтересованы в нормальных отношениях между всеми государствами, в том числе между структурами, где участвуют Россия и Китай, – это и ШОС, и БРИКС сказал Лавров

Министр подчеркнул, что Москва и Пекин заинтересованы в упорядоченном оформлении многополярного мира.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков высказал мнение, что БРИКС должно продолжать утверждаться в качестве одной из ключевых опор многополярного мира.