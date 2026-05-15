Лавров: БРИКС не намерен спешить с расширением, несмотря на новые заявки

Москва15 мая Вести.Объединение БРИКС пока не намерено форсировать прием новых государств, хотя интерес к вступлению в группу сохраняется — соответствующие обращения уже поступили от нескольких стран. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в общении с отечественными СМИ в Нью-Дели, где проходит саммит министров иностранных дел БРИКС.

Есть конкретные обращения по получению полноправного членства​​​. Я не думаю, что есть смысл публично об этом говорить заявил глава внешнеполитического ведомства

По словам министра, на нынешнем этапе организация не планирует ускорять процесс приема новых участников.

Мы не будем торопиться с расширением количества членов, потому что БРИКС пару лет назад удвоил свои ряды, и нам необходимо, если хотите, "притереться" к работе в новом, существенно увеличенном формате пояснил Лавров

Он также констатировал, что государства мира сохраняют интерес к присоединению к БРИКС вопреки давлению со стороны Запада.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что объединение не настроено на самоизоляцию от западных стран. "Хочу особо подчеркнуть, что никто не пытается отгораживаться от остальной части мира, от мирового меньшинства", - отметил министр.

Ранее на министерском саммите БРИКС глава российской дипломатии встретился с главой МИД Малайзии.