Лавров опроверг заявления Запада о расколе в БРИКС: "Надо видеть реальные дела" Лавров: слова в нынешнем мире значат мало

Москва13 мая Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "РТ Индия" заявил, что в современной мировой политике ключевое значение имеют не слова, а реальные действия.

Так Лавров ответил на вопрос о публикациях западных комментаторов, утверждающих, что БРИКС якобы расколот из-за отсутствия консенсуса по ситуации вокруг Ирана.

В принципе слова значат мало в нынешнем мире. Дела – вот что важно. Наши американские коллеги тоже доказывают, что особо следить за словами не надо, надо видеть реальные дела, а их мы все наблюдаем сказал Лавров

По словам главы российского МИД, БРИКС следует рассматривать прежде всего как площадку для диалога. Он отметил, что в объединении участвуют как Иран, так и Объединенные Арабские Эмираты, при этом Россия считает обе страны своими стратегическими партнерами.