Рябков: БРИКС на фоне конфликта в Иране должно продемонстрировать уверенность

Москва14 мая Вести.На фоне развивающегося ближневосточного конфликта объединение БРИКС должно продемонстрировать уверенность, а также послать сигнал о способности углублять взаимодействие. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Он отметил, что нынешнее совещание министров иностранных дел (СМИД) БРИКС в Нью-Дели проходит в условиях, когда две страны по-разному оценивают происходящее в регионе.

Я уверен, что министры проведут углубленные обмен мнениями по самой широкой повестке дня. Разумеется, ситуация в регионе Персидского залива, происходящее там вследствие противозаконной, неспровоцированной американо-израильской агрессии, в фокусе внимания. Специфика текущего момента БРИКС в том, что в состав объединения входят две страны, которые по-разному смотрят на происходящее. Это Эмираты и Исламская Республика Иран, ставшая жертвой этой агрессии пояснил он

Дипломат выразил надежду, что нынешнее мероприятие в Нью-Дели отразит взаимодействие стран в рамках БРИКС.

Я думаю, что вывод, который сделают участники БРИКС и Россия, как страна - одна из основательниц объединения, состоит в том, что БРИКС должен на фоне происходящего продемонстрировать уверенность в собственных силах, послать международному сообществу сигнал о способности углублять взаимодействие по широкому кругу вопросов подчеркнул Рябков

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ближневосточный конфликт в Нью-Дели будет обсуждаться в оптимальном и эффективном формате.